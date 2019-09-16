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Вольфсбург должен быть осторожен с Александрией, – защитник "волков" опасается украинцев

16 сентября 22:39 34 Читати українською
Вольфсбург должен быть осторожен с Александрией, – защитник "волков" опасается украинцев
Марсель Тиссеран / Getty Images

Защитник Вольфсбурга Марсель Тиссеран поделился ожиданиями от предстоящего матча своей команды против Александрии в первом туре группового турнира Лиги Европы.

 

"У нас хороша, але не дуже складна група. Це не топові команди. І хоча треба дивитися в першу чергу на себе – не варто недооцінювати суперників.

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Первый матч мы играем с Александрией, поэтому должны быть осторожны с ней. Это хорошая команда. Ведь ни одна команда не сможет выйти в Лигу Европы, если она не опасна", – рассказал Тиссеран в интервью немецкому изданию Bild.

Напомним, матч между Вольфсбургом и Александрией состоится в четверг, 19 сентября, в Германии. Начало игры в 22:00. В параллельном матче группы I Гент с украинцами Игорем Пластуном, Романом Безусом и Романом Яремчуком дома сыграет против Сент-Этьена.

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