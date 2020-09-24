Десна сыграет с Вольфсбургом в матче 3-го раунда квалификации Лиги Европы. Ищите стартовые составы и ссылку на онлайн-трансляцию поединка Вольфсбург – Десна в этой новости на "Футбол 24".

Матч Вольфсбург – Десна состоится в четверг, 24 сентября, в Германии. Начало игры третьего квалификационного раунда Лиги Европы – 21:15. Футбол 24 "проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Черниговцы этим матчем дебютируют в еврокубках, а немцы в третий раз за последние два года сыграют против украинских команд – в прошлом сезоне встречались с Александрией и Шахтером.

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Стартовые составы:

Вольфсбург: Кастелс – Штеффен, Лакруа, Гилявоги, Русильйон – Шлагер, Арнольд – Мармош, Мехмеди, Виктор – Вегхорст

Запасные: Перван, Отавио, Малли, Клаус, Брукс, Герхардт, Гинчек

Startelf-Debüt für Omar Marmoush in einem VfL-Pflichtspiel! Diese elf spielen um 20.15 Uhr gegen den FC Desna um den Einzug in die @EuropaLeague-Playoff-Runde.#WOBDESNA #VfLWolfsburg pic.twitter.com/uHLYaVRsph — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) September 24, 2020

Десна: Паст – Конопля, Гитченко, Тамм, Мостовой – Огиря, Домбровський – Калитвинцев, Тотовицкий, Картушов – Будовский

Запасные: Литовка, Полегенько, Ермаков, Хлёбас, Гуцуляк, Старенький, Шевцов