Чернигився Десна сыграет с немецким Вольфсбургом в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Какой прогноз на поединок Вольфсбург – Десна и кому отдают предпочтение букмекеры, читайте на "Футбол 24".

Матч Вольфсбург – Десна состоится в четверг, 24 сентября, в Германии. Начало игры третьего квалификационного раунда Лиги Европы – 21:15. Футбол 24 "проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Вольфсбург перед матчем с Десной расписал ничью с Байером

Вольфсбург – Десна: прогноз на матч Лиги Европы

Букмекерская контора Bwin считает, что немецкий клуб имеет гораздо больше шансов, чтобы пройти дальше. На победу Вольфсбурга можно поставить с коэффициентом 1.14. Возможный успех Десны будет считаться большой сенсацией и оценивается коэффициентом 12.50. Ценник ничьей в основное время – 3.50.

William Hill также отдает предпочтение "волкам". На триумф команды Оливера Гласнера принимают ставки с кофициента 1.14. Поставив на победу украинского клуба, можно увеличить выигрыш в 15 раз. Ничья в основное время – 3.50.

Во втором квалификационном раунде Лиги Европы Вольфсбург разбил эстонский Кукеси. Десна начинает борьбу за групповой этап без своего ведущего форварда Александра Филиппова, который уехал в Бельгию.

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