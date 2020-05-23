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Вольфсбург – Боруссия Д – 0:2 – видео голов и обзор матча

21:49 22 Читати українською
Вольфсбург – Боруссия Д – 0:2 – видео голов и обзор матча
Вольфсбург – Боруссия Д – видео голов и обзор матча / Фото Боруссия Д

Вольфсбург проиграл дортмундской Боруссии в рамках 27 тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и главных моментов матча.

82’ Феликс Клаус
 
Рафаэл Геррейро 32’
Ашраф Хакими 78’
32’ Рафаэл Геррейро
78’ Ашраф Хакими
82’ Феликс Клаус

Первая половина встречи была за гостями. Несмотря на небольшое количество моментов, дортмундцы открыли счет еще до перерыва.

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Во втором тайме рисунок игры не слишком изменился, и "шмели" сумели закрепить преимущество еще одним голом.

Боруссия Д расположилась на второй строчке турнирной таблицы Бундеслиги, отставая от Баварии на 4 очка, Вольфсбург – 6-й.

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Германия Видеоновости Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Вольфсбург - Боруссия Дортмунд Вольфсбург Вольфсбург
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