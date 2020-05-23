Вольфсбург – Боруссия Д – 0:2 – видео голов и обзор матча

Вольфсбург проиграл дортмундской Боруссии в рамках 27 тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и главных моментов матча.

Первая половина встречи была за гостями. Несмотря на небольшое количество моментов, дортмундцы открыли счет еще до перерыва.

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Во втором тайме рисунок игры не слишком изменился, и "шмели" сумели закрепить преимущество еще одним голом.

Боруссия Д расположилась на второй строчке турнирной таблицы Бундеслиги, отставая от Баварии на 4 очка, Вольфсбург – 6-й.

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