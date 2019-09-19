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Вольфсбург – Александрия: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

21:53 306 Читати українською
Вольфсбург – Александрия: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Вольфсбург – Александрия: онлайн-трансляция матча Лиги Европы 19 сентября 2019

Александрия начинает сезон Лиги Европы 2019/20 выездным матчем против Вольфсбурга. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

 

Матч и онлайн-трансляция Вольфсбург – Александрия начался в 22:00 по киевскому времени. Это первая встреча команд в их истории. Телетрансляция поединка проходит на канале "Футбол 2", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

Вольфсбург – Александрия: анонс матча Лиги Европы

В параллельном матче группы I сыграют Гент и Сент-Этьен.

Вольфсбург – Александрия: стартовые составы команд на матч Лиги Европы

Вольфсбург: Перван – Кнохе, Гилявоги, Тиссеран – Мбабу, Герхардт, Арнольд, Руссильон – Брекало, Мехмеди – Вегхорст

Запасные: Менцель, Виллиам, Брума, Штеффен, Клаус, Нмеча, Виктор

Александрия: Панькив – Пашаев, Бухал, Дубра, Мирошниченко – Гречишкин, Банада, Довгий – Лучкевич, Третьяков – Ситало

Запасные: Билык, Ковалец, Протасов, Запорожан, Шастал, Шендрик, Задерака

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