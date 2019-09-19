Вольфсбург – Александрия: прогноз на матч Лиги Европы

Вольфсбург примет Александрию в первом туре группового раунда Лиги Европы 2019/20. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Вольфсбург – Александрия состоится 19 сентября в Вольфсбурге на стадионе Фольксваген Арена. Начало игры в 22:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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Вольфсбург – Александрия, прогноз букмекеров на матч Лиги Европы:

Вольфсбург подходит к игре явным фаворитом. Специалисты BWin победу немцев оценивают коэффициентом 1,22. На победу команды Владимира Шарана предлагают поставить с коэффициентом 12, а ничью оценивают в 6,75.

Авторитетная контора William Hill верит в украинскую команду еще меньше: в Вольфсбург принимают ставки с коэффициентом 1,18, тогда как триумф Александрии оценили в целых 15. Низкая и вероятность ничьей – 7.

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Напомним, другими участниками группы I являются Гент и Сент-Этьен, которые в параллельном матче сыграют в Бельгии.