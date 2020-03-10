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Вольфсбург – Шахтер: отменены медиаактивности к матчу Лиги Европы

19:19 58 Читати українською
Вольфсбург – Шахтер: отменены медиаактивности к матчу Лиги Европы
Луиш Каштру / фото: ФК Шахтер

Меры против распространения коронавируса не обошли и еврокубковый поединок с участием донецкого Шахтера.

 

Представителей СМИ не пустят на стадион Вольфсбурга. Доступ получат только сотрудники, обеспечивающие трансляцию поединка. Также отменены перед- и послематчевые пресс-конференции, сообщает корреспондент "Футбол 24".

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Раньше Вольфсбург сообщил, что встреча пройдет за закрытыми дверями из-за угрозы распространения коронавируса. Участники матча узнали о соответствующем решении только сегодня утром.

Напомним, уже в этот четверг, 12 марта, состоится поединок 1/8 финала Лиги Европы Вольфсбург – Шахтер. Начало игры запланировано на 22:00.

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Источник: Футбол 24
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Теги
коронавирус Вольфсбург - Шахтер Шахтер Шахтер Вольфсбург Вольфсбург Лига Европы
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