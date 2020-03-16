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Вольфсбург – Шахтер: видео из закулисья закрытого поединка Лиги Европы

16 марта 23:10 31 Читати українською
Вольфсбург – Шахтер: видео из закулисья закрытого поединка Лиги Европы
Вольфсбург – Шахтер – 1:2 / Фото из открытых источников

Донецкий клуб приоткрыл завесу таинственности и показал все, что окружало игру против немецких "волков".

48’ Джон Энтони Брукс
 
Жуниор Мораес 17’
Маркос Антонио 73’
17’ Жуниор Мораес
48’ Джон Энтони Брукс
73’ Маркос Антонио

В первом матче 1/4 финала Лиги Европы донецкий Шахтер на выезде одолел немецкий Вольфсбург со счетом 2:1. Голами за "горняков" отметились Жуниор Мораес и Маркос Антонио.

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Поскольку поединок проходил за закрытыми дверями без болельщиков (из-за угрозы распространения коронавируса), "оранжево-черные" решили порадовать болельщиков интересными "изюминками", которые не попали в эфир трансляции. Пятиминутное видео с матча "горняки" выложили на клубной YouTube-странице.

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Шахтер Шахтер Вольфсбург Вольфсбург Лига Европы Видеоновости Лига Европы 2019/20 Вольфсбург - Шахтер
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