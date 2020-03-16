Вольфсбург – Шахтер: видео из закулисья закрытого поединка Лиги Европы

Донецкий клуб приоткрыл завесу таинственности и показал все, что окружало игру против немецких "волков".

В первом матче 1/4 финала Лиги Европы донецкий Шахтер на выезде одолел немецкий Вольфсбург со счетом 2:1. Голами за "горняков" отметились Жуниор Мораес и Маркос Антонио.

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Поскольку поединок проходил за закрытыми дверями без болельщиков (из-за угрозы распространения коронавируса), "оранжево-черные" решили порадовать болельщиков интересными "изюминками", которые не попали в эфир трансляции. Пятиминутное видео с матча "горняки" выложили на клубной YouTube-странице.

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