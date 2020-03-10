Вольфсбург – Шахтер: поединок Лиги Европы состоится за закрытыми дверями

Меры распространения коронавируса не обошли и еврокубковый поединок с участием донецкого Шахтера.

"Такое решение было принято с целью предотвращения возможных последствий для посетителей стадиона. Я благодарю разочарованных фанатов за их понимание, а Вольфсбург – за высокий уровень ответственности и сотрудничество", – цитирует руководителя отдела спорта и здоровья Монику Мюллер официальный сайт Вольфсбурга.

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"Мы сожалеем об этом решении, но хотим действовать с максимально возможной тщательностью и в интересах всех участников", – добавил управляющий директор Вольфсбурга Тим Шумахер.

Напомним, ранее УЕФА объявил, что поединки Лиги Европы Олимпиакос – Вулверхэмптон и Севилья – Рома пройдут без зрителей. К слову, матч Вольфсбург – Шахтер запланирован на 12 марта, а начало игры в 22:00.

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