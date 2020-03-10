Вольфсбург – Шахтер: матч Лиги Европы рассудит авторитетный арбитр

Главным арбитром поединка 1/8 финала Лиги Европы между Вольфсбургом и Шахтером назначен словенец Дамир Скомина.
Матч плей-офф Лиги Европы Вольфсбург – Шахтер рассудит судейская бригада во главе с Дамиром Скоминой, сообщает официальный сайт УЕФА.
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Ассистентами арбитра назначены словенцы Юре Прапротник и Роберт Вукан. Четвертым рефери выбрали Нейче Кайтажовича, а видеоасистент VAR из Италии – Паоло Валери.
Напомним, поединок Вольфсбург – Шахтер состоится уже в этот четверг, 12 марта. Начало игры запланировано на 22:00.
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