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Вольфсбург – Шахтер: матч Лиги Европы рассудит авторитетный арбитр

15:06 77 Читати українською
Вольфсбург – Шахтер: матч Лиги Европы рассудит авторитетный арбитр
Дамир Скомина / Reuters

Главным арбитром поединка 1/8 финала Лиги Европы между Вольфсбургом и Шахтером назначен словенец Дамир Скомина.

 

Матч плей-офф Лиги Европы Вольфсбург – Шахтер рассудит судейская бригада во главе с Дамиром Скоминой, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Ассистентами арбитра назначены словенцы Юре Прапротник и Роберт Вукан. Четвертым рефери выбрали Нейче Кайтажовича, а видеоасистент VAR из Италии – Паоло Валери.

Напомним, поединок Вольфсбург – Шахтер состоится уже в этот четверг, 12 марта. Начало игры запланировано на 22:00.

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