Вольфсбург – Шахтер: Марлос и Алан Патрик вернулись в основную группу "горняков"

Шахтер продолжает подготовку к первому матчу 1/8 финала Лиги Европы с немецким Вольфсбургом.

К тренировкам в общей группе донецкого клуба вернулись Марлос и Алан Патрик. Полузащитники восстановились после повреждений и тренируются вместе со всеми, сообщает пресс-служба Шахтера.

Вольфсбург – Шахтер: поединок Лиги Европы состоится за закрытыми дверями

В то же время Манор Соломон проходит процесс реабилитации с частичной работой в общей группе, а Александр Пихаленок занимался индивидуально под руководством физиотерапевтов.

Напомним, уже в этот четверг, 12 марта, состоится поединок 1/8 финала Лиги Европы Вольфсбург – Шахтер. Начало игры запланировано на 22:00.

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