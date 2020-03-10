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Вольфсбург – Шахтер: Марлос и Алан Патрик вернулись в основную группу "горняков"

17:45 63 Читати українською
Вольфсбург – Шахтер: Марлос и Алан Патрик вернулись в основную группу "горняков"
Марлос (посередине) / фото: ФК Шахтер

Шахтер продолжает подготовку к первому матчу 1/8 финала Лиги Европы с немецким Вольфсбургом.

 

К тренировкам в общей группе донецкого клуба вернулись Марлос и Алан Патрик. Полузащитники восстановились после повреждений и тренируются вместе со всеми, сообщает пресс-служба Шахтера.

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В то же время Манор Соломон проходит процесс реабилитации с частичной работой в общей группе, а Александр Пихаленок занимался индивидуально под руководством физиотерапевтов.

Напомним, уже в этот четверг, 12 марта, состоится поединок 1/8 финала Лиги Европы Вольфсбург – Шахтер. Начало игры запланировано на 22:00.

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Вольфсбург - Шахтер Шахтер Шахтер Лига Европы Алан Патрик Алан Патрик Марлос Марлос
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