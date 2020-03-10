Вольфсбург – Шахтер: Левченко назвал главный козырь "горняков"

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко поделился ожиданиями от поединка 1/8 финала Лиги Европы Вольфсбург – Шахтер.

"Вольфсбург сейчас находится в нормальной форме, не скажу, что она шикарная, но команда показывает достаточно интересный футбол. Последние игры, возможно, были менее уверенными, они дважды сыграли вничью, но до этого побеждали и играли в хороший футбол. Вольфсбург – команда, которая может играть как в оборонительный, так и в творческий футбол.

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Честно говоря, я положительно смотрю на все аспекты. Если сравнивать Шахтер и Вольфсбург, шансы "горняков" на выход выглядят лучше. Но не стоит сбрасывать со счетов гибкость тренера "волков" и тактическую выучку отдельных игроков.

Шахтер в плане креатива все-таки лучше выглядит, при условии, что все наши игроки будут в оптимальной форме. Я думаю, что Шахтер пройдет Вольфсбург, возможно не так легко, как это может всем показаться. Но я думаю, что именно за счет командных действий и слаженной игры в завершающей стадии, наши ребята смогут победить.

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Шахтер сейчас выглядит хорошо, моментами мне их игра очень нравится. Надеюсь, что в матче с немцами они смогут показывать такую игру на протяжении всех 90 минут, а не урывками", – поделился Левченко в интервью Сегодня.

Напомним, поединок Вольфсбург – Шахтер состоится уже в этот четверг, 12 марта. Начало игры запланировано на 22:00.

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