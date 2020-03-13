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Вольфсбург – Шахтер: Каштру назвал основное преимущество "горняков" и объяснил, почему доверил пенальти Коваленко

01:02 80 Читати українською
Вольфсбург – Шахтер: Каштру назвал основное преимущество "горняков" и объяснил, почему доверил пенальти Коваленко
Луиш Каштру / Фото ФК Шахтер

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру похвалил своих подопечных за игру 1/8 финала ЛЕ против Вольфсбурга (2:1).

48’ Джон Энтони Брукс
 
Жуниор Мораес 17’
Маркос Антонио 73’
17’ Жуниор Мораес
48’ Джон Энтони Брукс
73’ Маркос Антонио

"Шахтер не впервые добывает хороший результат именно на выезде? Команда всегда демонстрирует свой характер и дома и на чужих полях. Именно благодаря профессиональным действиям игроков мы лидируем в УПЛ. Поэтому нет никакой закономерности, мы стараемся играть одинаково хорошо во всех поединках. Игроки полностью отдаются поставленной цели.

Вольфсбург – Шахтер – 1:2 – видео голов и обзор матча

Почему пробивал пенальти именно Коваленко? Потому что он был настроен исполнить 11-метровый. Не промахивается только тот, кто не бьет. В этом нет ничего страшного, на этот раз не повезло именно Коваленко. Главное, что команда оставалась единой и именно это нам помогло победить.

Замены? Исмаили ушел с поля из-за травмы. Коваленко не всегда действовал правильно, поэтому важно было выпустить Майкона", – сказал Каштру в эфире ТК Футбол 1.

Напомним, судьба путевки в четвертьфинал определится окончательно в ответном матче, который запланирован на 19 марта.

Шахтер одержал выездную победу над Вольфсбургом в матче 1/8 финала ЛЕ с двумя нереализованными пенальти

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Вольфсбург – Шахтер: где смотреть матч Лиги Европы
12 марта
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Теги
Виктор Коваленко Виктор Коваленко Шахтер Шахтер Лига Европы Луиш Каштру Луиш Каштру Вольфсбург - Шахтер
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