Вольфсбург – Шахтер: Каштру назвал основное преимущество "горняков" и объяснил, почему доверил пенальти Коваленко

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру похвалил своих подопечных за игру 1/8 финала ЛЕ против Вольфсбурга (2:1).

"Шахтер не впервые добывает хороший результат именно на выезде? Команда всегда демонстрирует свой характер и дома и на чужих полях. Именно благодаря профессиональным действиям игроков мы лидируем в УПЛ. Поэтому нет никакой закономерности, мы стараемся играть одинаково хорошо во всех поединках. Игроки полностью отдаются поставленной цели.

Вольфсбург – Шахтер – 1:2 – видео голов и обзор матча

Почему пробивал пенальти именно Коваленко? Потому что он был настроен исполнить 11-метровый. Не промахивается только тот, кто не бьет. В этом нет ничего страшного, на этот раз не повезло именно Коваленко. Главное, что команда оставалась единой и именно это нам помогло победить.

Замены? Исмаили ушел с поля из-за травмы. Коваленко не всегда действовал правильно, поэтому важно было выпустить Майкона", – сказал Каштру в эфире ТК Футбол 1.

Напомним, судьба путевки в четвертьфинал определится окончательно в ответном матче, который запланирован на 19 марта.

Шахтер одержал выездную победу над Вольфсбургом в матче 1/8 финала ЛЕ с двумя нереализованными пенальти