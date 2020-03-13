Вольфсбург – Шахтер: InStat определил лучшего игрока матча 1/8 Лиги Европы

Авторитетный статистический ресурс подвел итоги матча 1/8 финала Лиги Европы Вольфсбург – Шахтар.

По оценкам InStat, лучшим игроком поединка стал полузащитник Шахтера Алан Патрик, который набрал 351 балл.

Вольфсбург – Шахтер – 1:2 – видео голов и обзор матча

Бразилец совершил 101 ТТД с браком в ​​14%. В активе Патрика 2 удара по воротам, 10 выигранных единоборств и 6 успешных попыток дриблинга. В тройку лучших игроков Шахтера в отчетном поединке также вошли Тайсон (335 баллов) и Маркос Антонио (307 баллов).

Напомним, Шахтер обыграл Вольфсбург со счетом 2:1 благодаря голам Жуниора Мораес и Маркоса Антонио.

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