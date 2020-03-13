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Вольфсбург – Шахтер: InStat определил лучшего игрока матча 1/8 Лиги Европы

10:42 210 Читати українською
Вольфсбург – Шахтер: InStat определил лучшего игрока матча 1/8 Лиги Европы
Алан Патрик / фото: Шахтер

Авторитетный статистический ресурс подвел итоги матча 1/8 финала Лиги Европы Вольфсбург – Шахтар.

48’ Джон Энтони Брукс
 
Жуниор Мораес 17’
Маркос Антонио 73’
17’ Жуниор Мораес
48’ Джон Энтони Брукс
73’ Маркос Антонио

По оценкам InStat, лучшим игроком поединка стал полузащитник Шахтера Алан Патрик, который набрал 351 балл.

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Бразилец совершил 101 ТТД с браком в ​​14%. В активе Патрика 2 удара по воротам, 10 выигранных единоборств и 6 успешных попыток дриблинга. В тройку лучших игроков Шахтера в отчетном поединке также вошли Тайсон (335 баллов) и Маркос Антонио (307 баллов).

Напомним, Шахтер обыграл Вольфсбург со счетом 2:1 благодаря голам Жуниора Мораес и Маркоса Антонио.

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Вольфсбург - Шахтер Шахтер Шахтер Лига Европы Алан Патрик Алан Патрик
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