Вольфсбург – Шахтер: Додо оценил назначение пенальти в ворота "горняков"

Защитник Шахтера Додо поделился впечатлениями от первого поединка 1/8 финала ЛЕ против Вольфсбурга (2:1).

"Каштру подчеркивал, что первая игра очень важна, и нам удалось победить. Сейчас главное вернуться в Киев и готовиться к следующим поединкам.

Вольфсбург – Шахтер – 1:2 – видео голов и обзор матча

Пенальти в ворота соперника? Вполне справедливый. То же касается и 11-метрового в наши ворота, мяч попал в руку Матвиенко.

Вольфсбург сменил тактику во втором тайме, но мы были к этому готовы, сыграли с холодной головой и показывали свой футбол", – сказал Додо в эфире ТК Футбол 1.

Напомним, ответный матч между этими соперниками запланирован на 19 марта.

Шахтер одержал выездную победу над Вольфсбургом в матче 1/8 финала ЛЕ с двумя нереализованными пенальти