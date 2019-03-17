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Вольфсбург – Фортуна – 5:2 – видео голов и обзор матча

06:00 11 Читати українською
Вольфсбург – Фортуна – 5:2 – видео голов и обзор матча
Вольфсбург – Фортуна – 5:2 – видео голов и обзор матча

В 26 туре Бундеслиги Вольфсбург победил Фортуну (5:2). Смотрите видео голов и обзор матча.

34’ Адмир Мехмеди
54’ Ваутер Вегорст
57’ Робин Кнохе
59’ Ваутер Вегорст
88’ Ваутер Вегорст
 
Каан Айхан 30’
Бенито Раман 65’

Вольфсбург и Фортуна забили 7 голов на двоих. Ахман вывел гостей вперед на 30-й минуте, но совсем скоро экс-динамовец Мехмеди восстановил равновесие. В начале второй половины "волки" забили три гола за 5 минут, после чего команды отличились еще по разу.

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После этого матча Вольфсбург находится на 7 месте и имеет в активе 42 зачетных пункта. Фортуна занимает 12 место с 31 баллом.

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