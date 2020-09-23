"Мы смогли посмотреть больше видео о Деснк, чем это было перед Кукеси. В чемпионате команда уже провела три матча. Поэтому мы хорошо подготовлены, знаем соперника, как, наверное, и Десна.

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Уважаем и хорошо разбираемся в украинском футболе. В прошлом сезоне мы встречались с двумя командами из Украины. Поэтому понимаем, что нужно показать хорошую игру, чтобы на шаг приблизиться к цели – выйти в группу ЛЕ.

В Десны организованная команда, которая мало пропускает. Она хорошо играет в обороне, ограничивает пространство, очень прочная физически. В атаке играет высокий форвард, на которого идут подачи с флангов.

Знаем, чего ожидать от соперника. Должны справиться с этой обороной, забить гол и опасаться контратак", – цитирует Гласнера официальный сайт немецкого клуба.

Напомним, поединок второго квалификационного раунда Лиги Европы Вольфсбург – Десна состоится 24 сентября, начало в 21:15.

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