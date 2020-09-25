"Я очень рад, что как ми закончили этот матч. Мы играем каждые три дня и провели еще одну игру, не пропустив.

Вольфсбург – Десна – 2:0 – видео голов и обзор матча

Десна была очень организованной. Игроки были агрессивны и нас хорошо закрывали. Неслучайно в прошлом сезоне они пропустили меньше всего голов в чемпионате Украины. Мы вышли вперед благодаря хорошей атаке.

Джошуа Гилавоги, должно быть, понравился этот гол. Наш второй гол в конце матча стал первым для Гинчека на европейской арене. В целом я очень рад, что мы выиграли игру и вышли в плей-офф Лиги Европы", – цитирует Оливера Гласнера официальный сайт Вольфсбурга.

Отметим, Десна в драматичном матче 3-го квалификационного раунда ЛЕ уступила немецкому клубу со счетом 0: 2 и вылетела из турнира.

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