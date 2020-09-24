Традиционная предматчевая пресс-конференция перед матчем Лиги Европы между немецким Вольфсбургом и черниговской Десной прошла в обрезанном виде, сообщает "Футбол NEWS".

Вольфсбург – Десна: тренер немецкого клуба похвастался знаниями украинского футбола

В частности, перед журналистами выступил лишь наставник "волков" Оливер Гласнер, который около 10 минут отвечал на вопросы акул пера. Пресс-конференцию наставника украинской команды Александра Рябоконя отменили из-за отсутствия интереса со стороны немецких СМИ.

Напомним, поединок 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между Вольфсбургом и Десной состоится сегодня, 24 сентября, в 21:15.

Вольфсбург – Десна: анонс матча квалификации Лиги Европы