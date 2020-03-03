Вольфсбург – чистый середняк Бундеслиги, Шахтер не должен его бояться, – Грачев

Бывший нападающий Шахтера Виктор Грачев не слишком впечатлен уровнем Вольфсбурга, с которым "горняки" встретятся на стадии 1/8 финала Лиги Европы.

"Думаю, немцы просто испугались, что им попался Шахтер. Они, наверное, надеялись, что попадутся турки, австрийцы или датчане. А так, команда, которая пришла из Лиги чемпионов, обыграв чемпиона Португалии. Это хорошо, что они могут нас недооценивать.

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Конечно, опыт важен, но сегодня он не имеет решающего значения. Важно, как готова команда: функционально и психологически. Вольфсбург прошел Мальме, который гораздо слабее Бенфики. Поэтому у Шахтера должно быть больше уверенности в своих силах. Кроме того, Вольфсбург – это не Айнтрахт и даже не Хоффейнхайм. Чистый середняк Бундеслиги. Шахтер не должен его бояться", – подчеркнул Грачев в интервью Сегодня.

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги Европы против Вольфсбурга "горняки" проведут на выезде 12 марта в 22:00. Ответный матч в Харькове – неделю спустя, 19 марта, в 19:55.

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