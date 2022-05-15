Бавария в последнем матче сезона расписала результативную ничью с Вольфсбургом. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Бавария досрочно стала чемпионом Германии и доигрывала сезон без мотивации. В последнем туре мюнхенцы не сумели победить Вольфсбург, хотя имели преимущество в два гола.

Левандовски стал лучшим бомбардиром Бундеслиги и перед фанами Баварии подал эмоциональный знак об уходе

Станишич открыл счет с углового, а Левандовски закрепил успех, подправив головой тонкую подачу Мюллера. Этот гол может стать последним для Роберта в футболке Баварии, ведь поляк заявил, что не будет продлевать контракт, истекающийся через год.

Вольфсбург оформил камбек голами Винда и Крузе и свел матч к ничьей. Правда, Бавария должна была вырывать победу, если бы Сане реализовал выход один на один под занавес встречи.