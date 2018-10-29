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Вольфсбург – Бавария – 1:3 – видео голов и обзор матча

20 октября 22:09 176 Читати українською
Вольфсбург – Бавария – 1:3 – видео голов и обзор матча
Вольфсбург – Бавария – 1:3 / ФК Бавария

В матче 8 тура Бундеслиги Бавария прервала свою безвыигрышную серию в матче с Вольфсбургом. Смотрите видео голов и обзор матча.

Бавария в рамках 8 тура Бундеслиги посетила Вольфсбург. Мюнхенцам после серии неудач и шквала критики необходима была победа.

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Благодаря дублю Роберта Левандовски и голу Хамеса Родригеса мюнхенцы несмотря на удаление Арьена Роббена смогли одержать уверенную победу. "Волки" ответили лишь точным ударом Вута Вегхорста.

Бавария после 8 туров имеет 16 очков и находится на 3 строчке в турнирной таблице Бундеслиги.

Штутгарт – Боруссия Д – 0:4 – видео голов и обзор матча

Германия. Бундеслига, 8 тур

Вольфсбург – Бавария – 1:3

Голы: Вегхорст, 63 – Левандовски, 30, 49, Родригес, 72

Удаление: Роббен, 58 (вторая желтая)

Германия8 турФольксваген-арена (Вольфсбург)

Вольфсбург - Бавария: Суббота 20 октября 2018

Вольфсбург
Матч окончен
1 : 3
Бавария
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