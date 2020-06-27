Вольфсбург – Бавария – 0:4 – видео голов и обзор матча

Вольфсбург принимал Баварию в заключительном туре Бундеслиги. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.

Бавария еще за несколько туров до завершения турнира оформила чемпионство и хотела только пафосно хлопнуть дверью, что им и удалось.

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Еще до перерыва мюнхенцы дважды заставили голкипера хозяев доставать мяч из сетки ворот. Во втором тайме ситуация не изменилась, гости отгрузили сопернику еще два гола, доведя счет до разгромного.

Бавария – чемпион Германии сезона 2019/20, Вольфсбург финишировал 7-м и сыграет в квалификации Лиги Европы.

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