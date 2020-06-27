Вольфсбург – Бавария – 0:4 – видео голов и обзор матча

Англия — 22:23 228
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Манчестер Юнайтед дожал Норвич в компенсированное время и вышел в полуфинал Кубка Англии
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Заря не обыграла Шахтер в равном матче УПЛ и отпустила Динамо в борьбе за место в ЛЧУкраина — 21:21 3887
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Десна – Динамо: киевляне отправились в Чернигов с впечатляющими кадровыми потерямиУкраина — 20:55 3017
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Зубков стал полноправным игроком Ференцвароша – клуб Реброва выкупил вингера у ШахтераУкраина — 20:22 1570
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