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Вольфсбург – Бавария – 0:4 – видео голов и обзор матча

21:10 - Читати українською
Вольфсбург – Бавария – 0:4 – видео голов и обзор матча
Вольфсбург – Бавария / Фото ФК Бавария

Вольфсбург принимал Баварию в заключительном туре Бундеслиги. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.

72’ Джошуа Гильявоги
 
Кингсли Коман 4’
Микаэль Кюизонс 37’
Роберт Левандовски 72’
Томас Мюллер 79’
4’ Кингсли Коман
37’ Микаэль Кюизонс
72’ Джошуа Гильявоги
72’ Роберт Левандовски
79’ Томас Мюллер

Бавария еще за несколько туров до завершения турнира оформила чемпионство и хотела только пафосно хлопнуть дверью, что им и удалось.

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Еще до перерыва мюнхенцы дважды заставили голкипера хозяев доставать мяч из сетки ворот. Во втором тайме ситуация не изменилась, гости отгрузили сопернику еще два гола, доведя счет до разгромного.

Бавария – чемпион Германии сезона 2019/20, Вольфсбург финишировал 7-м и сыграет в квалификации Лиги Европы.

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Источник: ТК Футбол
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