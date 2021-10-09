Германия вырвала победу над Румынией в 7-м туре отбора к ЧМ-2022. Смотрите видео голов и обзор встречи на Футбол 24.

Германия – Румыния – 2:1

Голы: Гнабри, 52, Мюллер, 81 – Хаджи, 9

Бундестим неожиданно пропустила на старте – Янис Хаджи эффектно убрал защитников и результативно выстрелил в дальний угол. Сравнить немцам удалось аж после перерыва после удара Сержа Гнабри.

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Подопечные Флика терроризировали оборону Румынии, что на 81 минуте конвертировалось в победный гол. Защита во время корнера забыла о Томасе Мюллере на дальней штанге и тот забил. Германия набрала 18 очков и закрепила за собой лидерство в группе.