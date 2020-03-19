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"Вокруг света" с туалетной бумагой – Шапаренко принял вызов Леднева и роскошно обставил лидера Зари

20:43 123 Читати українською
"Вокруг света" с туалетной бумагой – Шапаренко принял вызов Леднева и роскошно обставил лидера Зари
Николай Шапаренко / Футбол 24

Полузащитник киевского Динамо Николай Шапаренко присоединился к всемирному челленджу и продемонстрировал собственные технические навыки.

Хавбек "бело-синих" принял вызов от полузащитника Зари Богдана Леднева и выложил эффектный ответ в своем Instagram.

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Шапаренко "почеканил" рулон туалетной бумаги различными частями ног и головой. А потом даже исполнил финт "вокруг света". По технике исполнения талант Динамо, очевидно, превзошел своего коллегу, который выступает за луганский клуб на правах аренды.

В нынешнем сезоне Николай Шапаренко провел 9 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч.

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