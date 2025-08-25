Форвард Байера Виктор Бонифейс остался разочарован тем, что его переход в Милан не состоялся.

Милан обнаружил у Бонифейса проблемы со здоровьем во время медицинского обследования и "завернул" этот трансфер.

Трансфер Бонифейса в Милан сорвался – он не прошел тест во время медобследования

"Повсюду говорят, что Бонифейс несерьезно относится к делу. Я играю за клуб уровня Байера, меня хочет такой клуб, как Милан. И все равно говорят, что я несерьезный. Получается, если бы я был серьезным, то играл бы за клуб на Юпитере.

Вокруг одни клоуны. Если я несерьезный и нахожусь на таком уровне, позвольте мне остаться таким, каким я есть", – написал нигериец в своем Instagram.

