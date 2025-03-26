Давид Нерес рассказал о своем трансфере в Шахтер и жизни после начала полномасштабной войны РФ против Украины.

"Когда я приехал в донецкий Шахтер, то чувствовал себя прекрасно, был готов и хорошо тренировался под руководством Роберто Де Дзерби. Но потом война все прервала, и у меня начался длительный период без игровой практики. Я вернулся в Бразилию. Поначалу мне казалось, что я вышел на пенсию.

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Первый месяц мне было весело, но потом мне стало скучно. Я находился вне игры, пока не появилась Бенфика", –заявил 28-летний игрок Наполи изданию Corriere della Sera.

Добавим, что Давид Нерес перешел в Шахтер в начале 2022 года, но так и не сыграл за "горняков" из-за войны, покинув команду летом ради Бенфики. В текущем сезоне бразилец сыграл в 24 матчах, отметившись 3 голами и сделав 8 ассистов за Наполи во всех турнирах.

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