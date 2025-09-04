На фронте погиб известный фан Днепра Евгений Коротченко. Об этом сообщили представители фанатского сообщества клуба Dnipro.rupor.

"С начала полномасштабного вторжения он добровольцем пошел служить в военно-морские силы. Для друзей и собратьев Евгений был человеком, который всегда помогал, никому не отказывал и был одним из главных двигателей фан-движения Днепра.

Коротченко недавно женился и вернулся из свадебного путешествия. У него остались жена и дети. Прощание с Евгением состоится 5 сентября в Одессе", – говорится в сообщении.

