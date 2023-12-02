Первый тайм прошел без голов, а во втором произошел разгром Аль-Насра со спорными судейскими решениями. Милинкович-Савич идеальным ударом головой открыл счет. Аль-Наср мог быстренько отыграться усилиями Роналду, если бы лайнсмен не зафиксировал минимальный офсайд.

Аль-Хиляль разгромил Аль-Наср – Роналду стал жертвой сантиметров, телефон экс-тренера Шахтера вместо VAR

На последних минутах Александар Митрович дублем довел дело до 3:0 в пользу Аль-Хиляля. Роналду снова ссорился с рефери – сначала из-за якобы фол Митровича, а затем из-за отмены ассиста. Аль-Наср отстал от лидера таблицы на 7 очков.