– Ты уже имел время узнать Киев лучше?

– Во время сезона у меня не было так много свободного времени, но несколько раз я ужинал в городе, поэтому немного увидел Киев. Конечно, пока далеко не все, что я хотел, но из того, что я увидел, могу сказать, что это очень красивый город.

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– Твои родные очень волнуются из-за того, что ты живешь в стране, где сейчас война?

– Конечно, они внимательно следят за новостями о том, что происходит в Украине. Иногда их встревоженность усиливается, и они звонят мне или пишут сообщения, чтобы узнать, все ли в порядке со мной. Я стараюсь их успокаивать.

– С кем ты чаще всего проводишь свободное время в Киеве?

– Чаще всего с Русланом Нещеретом, Владом Ванатом, Томашем Кендзерой. Мы вместе иногда выезжаем поужинать, потому что эти ребята, как и я, сейчас в большинстве своем живут на базе.

– Где ты проводишь отпуск? Какие планы на рождественские праздники?

– Сначала я поехал в родной Тилбург к семье. И сейчас я в Нидерландах, встречаюсь здесь со всеми родственниками и друзьями, которых давно не видел. Рождество мы с семьей планируем встретить в Париже, – сказал Лонвейк в комментарии сайту Динамо.

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