Полузащитник Реала Федерико Вальверде не будет правым защитником в матче с Вильяреалом.

Журналист Radio Marca Хави Тинто заявил, что Хаби Алонсо оставил уругвайца в запасе на матч с Кайратом (5:0) в ЛЧ, поскольку тот отказался играть справа в защите на фоне травм Дани Карвахаля и Трента Александера-Арнольда. Позже футболист опроверг, что отказывается выступать на этой позиции.

В четверг Вальверде без каких-либо проблем тренировался под руководством Хаби Алонсо перед матчем с Вильяреалом, сообщает COPE.

Сейчас все указывает на то, что, несмотря на отсутствие Карвахаля и Александер-Арнольда, уругваец не будет играть на позиции правого защитника. По словам мадридского репортера Мельчора Руиса, сегодня он не работал в защите.

Позицию правого защитника займет Рауль Асенсио или Эдер Милитао, это будет зависеть от выбранной схемы.

Ранее Вальверде публично просил тренера не переводить его в оборону.

