"У меня была информация относительно чемпионата Украины. Хочу заметить, что меня поразила украинская Премьер-лига своей интенсивностью.

Полесье объявило о трансфере результативного бразильского нападающего – попытка № 2

Это чемпионат, турнир, в котором высокая конкуренция. Я могу сравнить его с чемпионатом Бразилии, и хочу сказать, что многие матчи по интенсивности, по уровню конкуренции, не уступают УПЛ. Поэтому я очень хочу попробовать свои силы.

А насчет войны... Наверное, уже всем известна эта ситуация. До предложения и уже после, я интересовался. Это ужасно, что война в стране. Война – это всегда плохо, но я уже здесь. Надеюсь, что своей формой и своим отношением к игре, я принесу людям радость в это тяжелое время", – цитирует Ариэльсона официальный сайт житомирян.

Напомним, 18-летний нападающий перешел в команду Юрия Калитвинцева из Крузейро на правах аренды. У Полесья будет право первоочередного выкупа футболиста.

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