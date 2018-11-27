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Военное положение не отменяло никаких соревнований, – Жданов

12:49 21 Читати українською
Военное положение не отменяло никаких соревнований, – Жданов
Игорь Жданов

Министр молодежи и спорта Игорь Жданов прокомментировал возможность проведения матчей УПЛ на территориях, на которых введено военное положение.

"Указом Президента Украины НЕ отменяются никакие спортивные турниры национального и международного уровня, которые запланированы к проведению в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Черниговской, Винницкой областях.

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По-прежнему ограничения по проведению массовых спортивных мероприятий могут применяться только в случае наличия информации о серьезной опасности для граждан, полученной от Службы безопасности Украины и правоохранительных органов. Министерство молодежи и спорта, соответствующие национальные федерации по видам спорта и организаторы соревнований отдельно информировать общество о каждом таком случае. При этом, разумеется, что при проведении массовых спортивных мероприятий в настоящее время будут усилены меры безопасности.

Сохраняем спокойствие и защищаем Украину!", – написал Жданов на своей странице в Facebook.

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УПЛ Игорь Жданов
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