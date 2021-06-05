"Что я приобрел на первую зарплату в футболе? Когда играл в любительской Артемиде, то первую зарплату мне дали сахаром и водкой.

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Администратор потом все это продавал, а деньги ушли в семью. А вот если бы не играл в футбол – то стал бы водителем. Дальнобойщиком. Я люблю все, что связано с автомобилями", – сказал Пятов в комментарии официальному сайту УАФ.

Напомним, Андрей выступал за кропивницкую Артемиду в 2000 году, откуда через год перебрался в полтавскую Ворсклу, где начал выступления на профессиональном уровне.

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