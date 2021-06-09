75-летний специалист сейчас находится в Румынии, где выполняет функции посла сборной Украины и отдыхает одновременно. Недавно Луческу вместе с женой Нели решил встретиться с друзьями за ужином.

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Личный водитель Мирчи на пути в ресторан дважды нарушил правила дорожного движения. Сначала он сделал несколько запрещенных маневров, ведь хотел припарковаться как можно ближе к заведению, чтобы жене не пришлось далеко шагать. Это увидела женщина-полицейский, которая сразу же направилась к авто делать замечание. Когда она увидела в нем Луческу, то сразу же улыбнулась и ласково попросила отъехать, информирует evz.ro.

Во второй раз водитель заблокировал движение, когда припарковал авто рядом с рестораном. Навстречу вышел работник ресторана, чтобы указать на ошибку. А дальше "сценарий" повторился: злобный взгляд изменился на улыбку, когда он увидел Луческу. Более того, фанат поздоровался с кумиром и показал, как и где следует припарковать машину.

Напомним, Луческу присоединился к Динамо прошлым летом. Уже в первом сезоне команда 75-летнего румына забрала все три трофеи на внутренней арене (чемпионат, Кубок и Суперкубок). "Бело-синие" гарантировали себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов 2021/22.

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