"Во втором тайме решили играть агрессивнее": Судаков назвал игрока сборной Франции "другого уровня"
Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков прокомментировал поражение своей команды против Франции (0:2) в отборе к ЧМ-2026.
"Если говорить о первом тайме, было очень сложно. Мы не так агрессивно играли в отборе, очень низко садились и позволяли много сопернику. Даже когда забирали мяч, было очень трудно выбежать в атаку – когда восемь-девять человек в своей штрафной, они очень быстро накрывают.
Во втором тайме уже решили играть агрессивнее, на мяче и без тоже, выше прессинговали. Имели моменты, могли забивать. Не повезло. Понимаем качество этих футболистов: Мбаппе - это футболист другого уровня, которому достаточно полумомента, чтобы использовать такой шанс. И гол Олисе в первом тайме – много шансов футболистам такого уровня не нужно, чтобы реализовать мячи", – сказал Судаков во флешкоментаре MEGOGO.