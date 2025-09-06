"Если говорить о первом тайме, было очень сложно. Мы не так агрессивно играли в отборе, очень низко садились и позволяли много сопернику. Даже когда забирали мяч, было очень трудно выбежать в атаку – когда восемь-девять человек в своей штрафной, они очень быстро накрывают.

Во втором тайме уже решили играть агрессивнее, на мяче и без тоже, выше прессинговали. Имели моменты, могли забивать. Не повезло. Понимаем качество этих футболистов: Мбаппе - это футболист другого уровня, которому достаточно полумомента, чтобы использовать такой шанс. И гол Олисе в первом тайме – много шансов футболистам такого уровня не нужно, чтобы реализовать мячи", – сказал Судаков во флешкоментаре MEGOGO.

