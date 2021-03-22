Президент Динамо Игорь Суркис признал, что команда пока не может рассчитывать на большие успехи в еврокубках.

"Физически ребята готовы хорошо, больше здесь влияли психологические моменты. Тяжелые перелеты, восстановление – это повлияло. Я разговаривал со многими ребятами – теми же Сидорчуком, Миколенко, и они переживают, что в матчах с Вильярреалом не смогли показать качественный футбол.

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Прежде всего это касается гостевой игры, ведь во втором тайме на игру нашей команды без слез нельзя было смотреть. Но отмечу, что при любом исходе необходимо показывать характер. Уверен, Мистер наработает это, и если команда будет с характером, а футболисты будут расти в мастерстве, то, думаю, в следующем сезоне мы выступим более достойно, чем в этом году", – цитирует Суркиса официальный сайт Динамо.

Напомним, киевляне вылетели из еврокубков, но на внутренней арене все идет хорошо. Команда Луческу опережает Шахтер на 7 очков и пробилась в полуфинал Кубка Украины.

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