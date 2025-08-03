Вторая лига, 2-й тур, группа Б

Чайка – Александрия-2 – 1:1

Голы: Овчарук, 27 – Безклейный, 5

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В матче второго тура Второй лиги между Чайкой и Александрией-2 был забит невероятный гол. На 5-й минуте игры защитник "горожан" Дмитрий Безклейный получил мяч во время контратаки и решился на удар со своей половины поля. Мяч "парашютом" перелетел через голкипера Нивы, который далеко вышел из ворот.

К слову, Дмитрию Безклейному всего 19 лет, он является воспитанником Шахтера. В 2024 году молодой защитник перебрался в Александрию.

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