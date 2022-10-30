"По игре было видно, что матч был сложным. Мы уступали 0:1, хорошо, что удалось отыграться, вели 2:1, однако в конце пропустили. Тяжелый матч, сложный по эмоциям. Сделаем выводы и будем двигаться дальше.

"Команда разочарована": Михайличенко – о первом голе за Шахтер, "разборе полетов" во время тревоги и дуэли с РБ Лейпциг

Во время тревоги была теория: тренерский штаб отметил моменты, которые нам нужно было изменить в игре. Мы вышли и сделали это – в течение пяти минут забили гол и сравняли счет.

После удаления Тейлора удалось быстро перестроиться. Думаю, получилось неплохо, ведь мы забили гол, 2:1 выигрывали, но в конце пропустили. Однако даже в меньшинстве неплохо играли. В меньшинстве всегда тяжело играть – неважно, с какой командой.

Физически была тяжелая игра, морально – тоже. Тем не менее, мы будем готовы к матчу с РБ Лейпциг. Это уже следующий поединок, и мы думаем только о нем", – цитирует Назарину официальный сайт "горняков".

Напомним, в матче 10-го тура УПЛ Шахтер в меньшинстве не сумел удержать победу над Александрией (2:2), пропустив на последних минутах. Уже в среду, 2 октября, "горняки" в завершающем поединке группового этапа Лиги чемпионов сразятся с РБ Лейпциг за плей-офф турнира – дончанам нужна только победа. Начало встречи в 19:45.

Шахтер потерял очки с Александрией: 4 гола, удаление и повреждение лидера перед матчем за жизнь