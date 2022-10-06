Террористы продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру. В ночь с 5 на 6 октября под обстрелом находилось Запорожье. На момент публикации новости известно о смерти одной женщины и нескольких пострадавших разной степени тяжести. Спасательные операции продолжаются.

Один из лидеров "бело-синих" отреагировал на ужасающий ракетный терроризм россиян. Также он призвал мужчин из Запорожья помочь ГСЧС по разборке завалов.

Малиновский провел "урок" истории Украины для Илона Маска – экс-игрок сборной присоединился к обучению

"Это мой двор... Так ли я представлял себе его в будущем, когда ходил здесь малышом каждый день? Я мечтал, что в 2022 году здесь будут небоскребы, супергерои и электрокары.

Небоскребов нет, потому что все разрушается врагом. Но будут, когда мы победим и отстроим все. Супергерои есть. Это наши ВСУ. И электрокары. Несмотря на затуманивание ума у ​​их производителя (Илона Маска – прим .). Хотя я хотел бы, чтобы и он увидел эти кадры сегодня. И в момент, когда утро начинается с ужасных новостей и фотографий родных мест, я вижу, как представители страны-убийцы возвращаются в бокс. Спорт вне политики? Серьезно?