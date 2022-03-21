Трагедия на стадионе в Индии / фото из соцсетей

В индийском штате Керала перед стартом финала местной лиги All India Sevens Football Tournament обрушилась трибуна со зрителями. Около 200 человек получили ранения, 5 из них находятся в тяжелом состоянии.

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О погибших информации пока нет. Инцидент произошел в городе Малаппурам на юге страны.

Как рассказал один из спасателей, последние два дня в регионе прошли сильные ливни. Большое количество воды размыло почву под столбами, удерживавшими трибуны.

Также отмечают, что на стадион пришло гораздо больше болельщиков. чем вмещает арена. В частности, только на этой трибуне было более трех тысяч человек, хотя вся арена способна вместить около восьми тысяч. Полиция начала расследование.