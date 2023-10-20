Целью уникального мероприятия было ощутить эмоции игроков от октябрьских игр против Северной Македонии (2:0) и Мальты (3:1) и оценить перспективы выхода команды на Евро-2024.

Степаненко умышленно пропустил матч против Мальты – благородный мотив лидера сборной Украины

Также "Львівське" пригласило фанатов, которые имели возможность задать вопрос, взять автограф и сфотографироваться с любимыми футболистами и получить памятные сувениры от бренда. "Львівське" не впервые объединяет украинцев вокруг футбола и дарит незабываемые эмоции.

В мероприятии приняли участие футболисты национальной команды Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Александр Караваев и Георгий Бущан, прокомментировавшие поединок.

Тарас Степаненко (полузащитник сборной Украины):

Мы можем только положительно оценить свое выступление, ведь шагнули к цели, получили шесть пунктов. Сохраняем хорошие шансы на попадание на Евро-2024. В ноябре будем готовиться к самому важному матчу в году. Очень надеюсь, что мы сможем достичь нашей цели. Каждый матч отбора важен, но поединки с сильными соперниками придают силы, энергию и удовольствие. Потому мог бы выделить в этом квалификационном турнире встречу с Англией, когда мы сыграли вничью.

Александр Караваев (защитник сборной Украины):

"Мой гол в ворота Северной Македонии? Вышло так, что команда соперников отдала все свои силы, чтобы забить хотя бы один гол, а я был свеж, потому что только вышел на поле, поэтому мне хватило сил на удар. Увидел, что голкипер вышел – нужно было поразить ворота.

У нас в команде дружеская атмосфера, об этом говорят все футболисты. Мы можем собираться у кого-нибудь в комнате, в зале, после обеда или ужина, можем часами разговаривать. Так поднимаем свой моральный дух, это придает понимание на футбольном поле. Такая атмосфера способствует достижению хороших результатов.

Я бы не сказал, что в игре с Мальтой мы несерьезно отнеслись к сопернику. В последние годы все команды выравниваются, игроки выступают в более сильных чемпионатах. Встреча была через 2 дня на третий, резкое изменение климата… Самое главное, что вернулись в игру и получили нужный результат.

Бывают матчи, когда мы не показываем ту игру, которую от нас ожидают. Но ни разу я не видел, чтобы ребята выходили, опустив руки или не хотели победить. На футбольном поле может что-то пойти вне плана, например, наш пропущенный мяч с Мальтой. Итак, главное – выполнять установки тренера. Если мы их придерживаемся, то в конце матча всегда приходит нужный результат.

Мы настраиваемся на победу над Италией. Понимаем, что на этом этапе все зависит от нас. Получили шесть баллов, впереди – самая важная игра. У нас есть время на подготовку к ней. Самое главное – чтобы все приехали здоровые и будем все делать для победы".

Георгий Судаков (полузащитник сборной Украины):

"Самое главное, что мы победили в обоих поединках, очень тяжелые игры были. Сделали шаг вперед, теперь готовимся в Италию, этот матч решит судьбу путевки на Евро".

Какие матчи в отборе запомнились? Все игры были принципиальными и важными. Возможно, с Италией, по моей ошибке… Наверное, самым эмоциональным был матч с Северной Македонией на выезде, когда мы отыгрались с 0:2. Яркий и переломный момент был.

Очень приятно играть за национальную сборную, а когда забиваешь, это дает тебе двойные эмоции. Но главное, чтобы выигрывала команда.

Сергей Ребров на тренировках делает акцент на прессинге, выходе из обороны, мы хотим постоянно играть с мячом. Но у нас мало времени на подготовку к играм, поэтому сложно отработать все.

Взаимосвязь на поле с Михаилом Мудриком? Все знают, насколько качественным футболистом он есть, это игрок "Челси". Прекрасно, что он начал играть в составе, вышел на новый уровень, немного адаптировался.

Очень рад за него за то, что он забил дебютный гол за национальную сборную. Надеюсь, в дальнейшем он будет забивать еще больше.

Георгий Бущан (голкипер сборной Украины):

В футболе все возможно. Будем время подготовиться в Италию, главное, чтобы травмы обходили наших игроков. Тот матч будет решающим, приложим все усилия, чтобы добиться результата.

Насколько важна поддержка болельщиков на стадионе? Игра за клуб и сборную – совершенно разные эмоции. Когда ты выходишь на стадион во время поединка национальной команды и слышишь поддержку родных болельщиков, это придает тебе силы. Тебе хочется отдавать все ради результата.

Поддерживаем Львов вместе на следующем матче. Миллионы украинцев – одна победа!