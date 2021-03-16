"Сегодня у нас нет никакой официальной информации, что матчи 28 и 31 марта против Финляндии и Казахстана не состоятся на Арене Львов.

Украина не сыграет мартовские матчи отбора к ЧМ-2022 во Львове – сборная меняет стадион

Мы готовим поле, проводим все необходимые работы по подготовке стадиона, поля к матчам сборной. Готовимся принять ее должным образом", – сказала Манько в комментарии программе "Футбол NEWS".

Между тем, директор ОСК Металлист Роман Пец уже выразил готовность принять матчи команды Шевченко, в случае, если проведение поединков во Львове станет невозможным.

"Мы готовы к этому. Тем более, уже сегодня начинается весенний сезон, Металлист 1925 возобновляет соревнования. Плюс ко всему на 21 марта у нас есть матч УПЛ – Львов принимает Шахтер. Если 28 и 31 марта будут игры сборной, мы будем плодотворно готовиться к этим матчам. Агрономы стадиона вместе с другими службами справятся с задачей. Включен подогрев поля, оно в удовлетворительном состоянии. Будем надеяться, что не будет катаклизмов с погодой для того, чтобы прошли матчи на высоком уровне".

Напомним, сборная Украины начнет отбор на чемпионат мира гостевым матчем против Франции (24 марта). Затем запланированы две домашние встречи – 28 марта против Финляндии и 31-го – против Казахстана.

"Мальдіні – майже брат": інтерв'ю Шевченка про найважливіший гол у кар'єрі, відродження Мілана і Златана в збірній