"Все просто. Сейчас я вижу только то, что только Барселона действительно может помешать Парижу выиграть Лигу чемпионов в этом году.

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Если не будет травм, я действительно верю, что ПСЖ готов завершить историю, которую мы считали написанной уже достаточно давно.

Возможно, мы говорим этого недостаточно, но между 2020 и 2025 годами, с совершенно разными тренерами и профилями, ПСЖ матерятся: финал в 2020-м, полуфинал в 2021-м, два печальных года, полуфинал в прошлом году и полуфинал в этом сезоне.

Это довольно интересный период, с множеством интересных выборов, смен тренеров и неожиданных игроков, которые присоединились к команде. Более мрачный период был, когда они решили, что хорошей идеей будет поместить Месси, Неймара и Мбаппе в одну команду. Теперь мы пришли в себя", – цитирует Риоло RMC Sport.

К слову, французский журналист не считает, что Арсенал, который разобрался с Реалом в первом матче (3:0), является большим препятствием для ПСЖ в вероятном полуфинале. Хотя Риоло отметил, что "будет непросто".

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