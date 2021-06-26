Футбольное сообщество Франции встревоженно событиями в городе Марсель во время любительской встречи.

В 15-м округе Марселя во время поединка между командами двух кварталов произошла стрельба, информирует La Provence.

18-летний игрок умер на тренировке в Венгрии

К стадиону Ла Мартин, где проходил любительский матч, подъехало авто, из него вышел пассажир и открыл огонь. В результате выстрелов футболист лет 30-ти скончался на месте, еще один игрок попал в больницу в тяжелом состоянии.

Сейчас полиция устанавливает мотивы вооруженного нападения и начала расследование убийства.

"Як він кричав у ту ніч!": звіряче вбивство скандального режисера – знімав секс, писав про футбол і любив Болонью