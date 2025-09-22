Французский журналист Ромен Колле Годен назвал победителя церемонии "Золотой мяч-2025" еще до ее старта.

Издание The Touchline со ссылкой на журналиста Ромена Колле Годена сообщило, что Усман Дембеле станет обладателем "Золотого мяча-2025".

Напомним, что церемония состоится сегодня, 22 сентября, начало в 21:00. Ведущими вечера будут Рууд Гуллит и Кейт Скотт, а награду будет вручать легенда Барселоны и сборной Бразилии – Роналдиньо.

Отметим, что из-за погодных условий центральный матч Лиги 1 Марсель – ПСЖ перенесли именно на сегодня на 21:00. Дембеле может попасть на церемонию, поскольку восстанавливается после травмы и пропустит игру. Среди главных претендентов, кроме Усмана, также звезды Барселоны – Рафинья и Ламин Ямаль.

