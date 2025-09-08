Организаторы премии "Золотой мяч" продолжают готовиться к церемонии награждения и рассказали, кто будет проводить гала вечер.

Уже 22 сентября в Париже состоится церемония вручения самой престижной награды в мире футбола “Золотой мяч”.

"Золотой мяч-2025": все номинанты – награду вручат уже вскоре

Организаторы премии сообщили, что церемонию проведут Рууд Гуллит и Кейт Скотт. Бывший футболист Милана и сборной Нидерландов получал награду в 1987 году. Кейт Скотт – британская спортивная телеведущая, которая работает преимущественно на CBS Sports. Она вместе с Тьерри Анри, Джейми Каррагером и Майкой Ричардсом ведет популярное шоу на CBS Sports о Лиге чемпионов.

Напомним, что в прошлом году "Золотой мяч" получил представитель сборной Испании и Манчестер Сити Родри.

"Мої батьки сиділи на хлібі і воді, щоб ми не почувались жебраками": Зідан про завершення кар’єри та інтерес до політики