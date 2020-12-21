Во Франции после матча Лиги 1 трагически погиб рабочий
Жуткий инцидент произошел почти сразу после матча 16-го тура Лиги 1 Лорьян – Ренн (0:3).
Все случилось примерно через 10 минут после финального свистка. На одного из рабочих упала огромная лампа, предназначенная для ухода за газоном.
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По информации L'Equipe, 38-летнему мужчине оперативно оказали помощь. Скорая оперативно доставила его в местную больницу, но спасти жизнь отца троих детей не удалось.
Добавим, что сам матч закончился победой Ренна, который набрал 3 очка в третьем матче подряд и приблизился к лидерам. Кризис Лорьяна продолжается, команда находится на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата Франции.
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