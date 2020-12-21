Все случилось примерно через 10 минут после финального свистка. На одного из рабочих упала огромная лампа, предназначенная для ухода за газоном.

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По информации L'Equipe, 38-летнему мужчине оперативно оказали помощь. Скорая оперативно доставила его в местную больницу, но спасти жизнь отца троих детей не удалось.

Добавим, что сам матч закончился победой Ренна, который набрал 3 очка в третьем матче подряд и приблизился к лидерам. Кризис Лорьяна продолжается, команда находится на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата Франции.

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