"Илья Забарный пережил сирены, страх и жуткие рассказы некоторых своих товарищей, которые отправились на фронт.

"Это были очень напряженные недели", – вспомнил заместитель генерального директора Динамо Киев Анатолий Вовк.

Забарный впервые прокомментировал пребывание с россиянином в ПСЖ: "Я вынужден взаимодействовать с ним"

Илья еще был в Киеве, когда 24 февраля 2022 года вспыхнула полномасштабная война между Россией и Украиной. И на этот раз защитник, которому в то время было 19 лет, был в возрасте, когда мог понять, что происходит. Во время аннексии Крыма, он уже спрашивал своего отца, почему дети из Донецка внезапно оказались в его школе в Киеве.

"И я не очень понимал. А теперь понимаю", – подчеркивал он в марте 2024 года в интервью The Times.

Затем Забарный произнес фразу, которая имеет глубокий смысл и прекрасно отражала его настроение: "Я думал вернуться в Украину, чтобы воевать".

В конце концов Забарный перешел из Борнмута в ПСЖ, где его пути пересеклись с российским вратарем Матвеем Сафоновым.

Понятно, что Забарный никогда не останется равнодушным к судьбе своей страны и не забудет те зверства, которые россияне совершают ежедневно.

"Он игрок национальной сборной, у него сильная связь с Украиной. Он очень патриотичный человек, который не колеблется брать на себя инициативу", – добавил Вовк.

Украинский защитник ПСЖ регулярно донатит жертвам войны и участвует в благотворительных акциях. Сейчас он является рупором целой страны в футболе.

Сначала он решил придерживаться определенной сдержанности с момента своего прихода в Пари Сен-Жермен. До этого о войне почти не говорили в раздевалке и на тренировочной площадке команды в Пуасси. Но в Instagram Илья продолжает активно поддерживать Украину и делает много о войне.

"Забарный пытается приспособиться к новому окружению, к раздевалке и привычкам каждого", – объяснили внутри парижского клуба.

Уже 5 сентября в матче против Франции в рамках отбора к чемпионату мира 2026 года Илья встретится на поле с некоторыми партнерами из ПСЖ. И на этот раз не будет скрывать собственных взглядов и эмоций – он будет полностью предан своей стране", – написали в L'Equipe.

На повышенных тонах: Забарный "побеседовал" с Сафоновым – фанаты ПСЖ заметили в Илье уникальный скилл