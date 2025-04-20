Лайнсмен Мехди Рахмуни пострадал во время дерби Сент-Этьенн – Лион. Читайте подробности на "Футбол 24".

Болельщики Сент-Этьенна подвели свою команду в дерби с Лионом, в котором хозяева вели со счётом 1:0. До конца первого тайма оставалось всего несколько секунд, когда главный судья встречи Летексье отправил обе команды обратно в раздевалку – в лайнсмена Мехди Рахмуни с трибун была брошена монета, которая разбила ему голову до крови.

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В том, что монету бросил именно болельщик Сент-Этьенна, нет никаких сомнений – болельщикам Лиона было запрещено посещать этот матч в соответствии с указом префектуры.

Что интересно, в первом тайме бригада арбитров приняла очень спорное решение в пользу хозяев. Автор гола Лукас Стассин грубо нарушил правила против Толиссо, что привело к красной карточке. Однако VAR оспорил это решение, и Летексье поменял наказание на желтую карточку.

"Судья дает прямую красную карточку - простое решение. VAR считает иначе. Судья отменяет свое решение, и одна из самых очевидных красных карточек отменяется. Сумасшествие", – прокомментировал в своём Instagram президент Лиона Джон Текстор.

В конце концов после затяжной паузы было принято решение о возобновлении матча.